رياضة | تعرف على التعديلات في تشكيل الزمالك أمام الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التعديلات في تشكيل الزمالك أمام الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود بعض لاعبي فريق الزمالك للتشكيل الأساسي في مباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في السوبر الافريقي بقطر بعد إراحتهم في لقاء الإسماعيلي بالأمس.



وتغلب الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري على ملعب الإسماعيلية.



ويستعيد الزمالك خدمات كل من حازم إمام ومحمد عبد الشافي ليشارك الثنائي بدلًا من أحمد عيد وعبدالله جمعة اللذان تواجدا في لقاء الإسماعيلي بالأمس.



كما يدفع كارتيرون بأحمد زيزو منذ البداية في مباراة الترجي بعدما شارك في آخر ربع ساعة خلال لقاء الأمس لإراحته.



ويتبع كارتيرون سياسة التدوير في الوقت الحالي وإراحة بعض اللاعبين وسط ضغط اللقاءات في الفترة الحالية.