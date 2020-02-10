رياضة | الأهلي السعودي يرفض إقالة كريستيان جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يرفض إقالة كريستيان جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك نادي الأهلي السعودي باستمرار كريستيان جروس في منصب المدير الفني للفريق الأول رغم تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وأكد أحمد بامعوضة المدير التنفيذي لنادي أهلي جدة أن جروس مستمر في منصبه ولا توجد نية من الأساس في الإطاحة به من تدريب الفريق.

وأوضح أن المشرف العام على فريق الكرة الأمير منصور بن مشعل اجتمع مؤخرًا مع كريستيان جروس لمناقشة أحوال الفريق وما يحتاجه حتى يستعيد مكانته في الجولات المقبلة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن الهلال المتصدر برصيد 38 نقطة.