رياضة | الزمالك "قلقان" من الثلاثي قبل لقاء الترجي بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك "قلقان" من الثلاثي قبل لقاء الترجي بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء تراجع مستوى بعض لاعبي فريق الزمالك في مباراة الإسماعيلي بالأمس ببطولة الدوري رغم الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد ليثير غضب الإدارة بشكل كبير.



وكان الثلاثي أوباما وفرجاني ساسي وعبدالله جمعة على رأس لاعبي الزمالك الذين ظهروا بمستوى متواضع في مواجهة الأمس وهو ما تسبب في حالة غضب كبيرة من جانب الإدارة والتي طالبتهم بضرورة إعادة الحسابات.



ويستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بقطر في كأس السوبر الافريقي.



ويمني مسئولو الزمالك النفس بتحسن الأداء في لقاء الترجي التونسي خاصة أن الثلاثي من الأعمدة الأساسية بين صفوف الفريق وتألقوا في الموسم الماضي ونجحوا في الحصول على إشادة الجميع.