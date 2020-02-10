رياضة | تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، على مباراة الأمس بين الإسماعيلي والزمالك، وما حدث أثناءها من مناوشات أثارت الجدل.

وأكد ميدو أن هناك علامات استفهام حول الحكام هذا الموسم نتيجة الأخطاء الفادحة التي تحدث بشكل متكرر.

Advertisements

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على "توتير": "صباح الخير وطبعا علشان الحق ضربة جزاء مصطفى محمد مالهاش أي علاقة بضربة جزاء".

وتعرض محمود عاشور حكم مباراة الأمس لنقد لاذع، من قبل الجميع عقب انتهاء اللقاء، بسبب طرد سامي الشيشيني مدرب عام الزمالك، ومحمد بيومي لاعب الإسماعيلي، واحتساب ركلتي جزاء كان عليهما إعتراض شديد.

وحقق الزمالك فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وارتفع رصيد الفريق الأبيض إلى النقطة 31 بالمركز الثالث بترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 21 بالمركز التاسع.