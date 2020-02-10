رياضة | عجائب "وايلدر".. أمر وحشي يثير الجدل في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عجائب "وايلدر".. أمر وحشي يثير الجدل في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق شيفيلد يونايتد فوزا هاما أمس الأحد، على برونموث بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، في الدوري الإنجليزي، ليدخل في صراع مع تشيلسي، على المركز الرابع.

وتصدر شيفيلد عنواين الصحافة الإنجليزية صباح اليوم، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي أثارت الجدل، بعد شجارمدرب الفريق كريس وايلدر مع سورمان لاعب بورنموث.

وعنونت صحيفة "ستار سبورت": "أمر وحشي"، وذلك في إشارة إلى الشجار الذي نشب بين كريس وايلدر، مدرب شيفيلد يونايتد مع سورمان لاعب بورنموث، مع تسليط الضوء على كلمة وحشي التي تحمل الحروف الأولى لوايلدر بالإنجليزية.

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أما صحيفة "ميرور" فسطلت الضوء أيضًا على نفس الشجار مع كتابة تصريح وايلدر: "مباراة عاطفية".

و عنونت صحيفة "ديلي تيليجراف": "عجائب وايلدر.. اليونايتد (شيفيلد) يستهدف مقعدا بدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع، برصيد 41 نقطة، ويزحف خلفه شيفيلد يونايتد في المركز الخامس برصيد 39.