رياضة | أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد المدير الفنى لنادى الأهلي ريينه فايلر، على حسين الشحات، لاعب الفريق، بسبب رعونته أمام المرمى وبلغه بالخروج من المشاركة كأساسي اذا استمر في اهدار الفرص.

وعنف أن المدرب السويسري حسين الشحات بعد اللقاء الأخير أمام بيراميدز ، بسبب إهداره فرص سهلة والمؤثرة أمام مرمى المنافس، وتراجع مستواه خلال المباريات الأخيرة.

كما يتجه الجهاز الفنى، بتقليل الاعتماد على حسين الشحات بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، واعطاء الفرصة لمحمود كهربا الوافد الجديد.

يذكر أن النادي الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة بينما يأتي في الوصافة المقاولون العرب برصيد 32 نقطة.