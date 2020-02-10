اونلاين | بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 10-2-2020 بدون تقطيع "الدوري المصري"

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بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 10-2-2020 بدون تقطيع "الدوري المصري"يدخل لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق طلائع الجيش، في إطار الجولة السابعة عشر من مبارايات الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 10-2-2020 بدون تقطيع "الدوري المصري"تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأثنين، الموافق 10 فبراير الجاري، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 10-2-2020 بدون تقطيع "الدوري المصري"و حقق المارد الأحمر في الجولة الماضية فوزًا هامًا ومثيرًا للغاية على نظيره فريق بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش، والإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما جمع 39 نقطة من 13 مباراة محققًا العلامة الكاملة، ويأتي فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر وبفارق 4 نقاط عن مؤخرة الترتيب.الاهلي و طلائع الجيش الساعة 7.30 علي قناة 7