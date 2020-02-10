شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يكشف رد فعل لاعبي الزمالك بعد تسببه في ضربة جزاء ضد الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بالفوز على الذي حققه الفريق أمس، الاسماعيلي، وحصد النقاط الثلاثة، مشيرا إلى أنه وجه اللوم لنفسه على ضربة الجزاء التي تسبب فيها والتي يرى أنها غير صحيحة بالمرة.

وأضاف عيد، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن لاعبي الزمالك منحوه الثقة بعد ركلة الجزاء، حتى لا يتأثر نفسيا، وأشار لاعب الزمالك الصاعد إلى أن الفوز على الدراويش معنوي وسيفيدنا بلقاء السوبر الأفريقي الذي نسعى لنحصده من أجل إسعاد الجماهير.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي مساء أمس، بالإسماعيلية بهدفين لهدف في الجولة الـ17 للدوري الممتاز.