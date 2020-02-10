شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يوضح موقف الأهلي من تأجيل قمة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي لم يتلق أي خطابات من اتحاد الكرة بخصوص تأجيل لقاء الزمالك في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز والمحدد لها يوم ٢٤ من الشهر الجاري.

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وأوضح «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن تأجيل لقاء الزمالك في الدوري لم تتم مناقشته من الأساس، وفق ترتيبات الجهاز الفني لجدول الدوري المعلن من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

كان اتحاد الكرة قد خاطب رسميًا ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك يوم ٢٤ فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف باستاد القاهرة

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.