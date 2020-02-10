شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح الجناح الأيمن الأعلى قيمة سوقية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صدارة قائمة أعلى الأجنحة اليمنى قيمة سوقية في العالم، حسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص.

ونشر «ترانسفير ماركت» قائمة بالأجنحة اليمنى الأعلى قيمة سوقية في العالم حاليًا، إذ تفوق فيها محمد صلاح على قائد برشلونة وأسطورته ليونيل ميسي، الذي جاء في المركز الثاني.

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وقدر الموقع قيمة «صلاح» بـ 150 مليون يورو، يليه «ميسي» بـ140 مليون يورو، ثم جادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند بـ120 مليون يورو، متفوقًا بـ 20 مليون يورو على بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي تفوق بدوره وبنفس الفارق على صاحب المركز الخامس سيرجي جنابري، نجم بايرن ميونخ الألماني.

ولم تخلُ القائمة من اسم عربي آخر هو رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، الذي حل في المركز التاسع بقيمة 60 مليون يورو، متعادلًا مع أصحاب المركزين السابع والثامن كريستان بوليسيتش، نجم تشيلسي الإنجليزي، وفيديريكو كييزا، نجم فيورنتينا الإيطالي.

القائمة كاملة: