شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يرصد 75 مليون جنيه إسترليني من أجل «فيرمينو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني للتحرك من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي لنادي ليفربول الإنجليزي، روبيرتو فيرمينو، خلال الصيف القادم في إطار سعي الفريق لتجديد الدماء.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الفريق البافاري يخطط للقيام بصفقتين من الدوري الإنجليزي الصيف القادم، إذ لا يزال يضع أنظاره على ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، بجانب فيرمينو، الذي يراه المدير الفني هانز فليك الخيار الأمثل لمشاركة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي خط الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الألماني يرصد 75 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي، الذي يعتبر أحد أعمدة الفريق التاريخي للريدز الذي أعاد النادي لمنصات التتويج على المستوى الأوروبي والعالمي، ويقترب بشدة من إعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد قرابة 30 عامًا.