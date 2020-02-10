شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونيخ لضم فيرمينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 كشفت صحيفة الدايلي مايل البريطانية عن اهتمام الماني بمهاجم نادي ​ليفربول​ البرازيلي ​روبرتو فيرمينيو​ الذي يبدع حالياً مع الفريق الاحمر.

واضافت الصحيفة ان نادي ​بايرن ميونيخ​ يستعد لتقديم عرض كبير لضم اللاعب البرازيلي من ملعب الاينفيلد روود. Advertisements وسيصل العرض الذي سيقدمه الفريق البفاري الى 75 مليون باوند. ويامل بايرن ميونيخ في ضم فيرمينيو ليكون الى جانب لاعب نادي مانشستر سيتي الالماني ليروي ساني، الذي يعد ابرز اللاعبين الذين يرغب الفريق البفاري بضمهم خلال الفترة القادمة من فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ لضم فيرمينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.