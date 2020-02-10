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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونيخ لضم فيرمينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
كشفت صحيفة الدايلي مايل البريطانية عن اهتمام الماني بمهاجم نادي ليفربول البرازيلي روبرتو فيرمينيو الذي يبدع حالياً مع الفريق الاحمر.
واضافت الصحيفة ان نادي بايرن ميونيخ يستعد لتقديم عرض كبير لضم اللاعب البرازيلي من ملعب الاينفيلد روود.
وسيصل العرض الذي سيقدمه الفريق البفاري الى 75 مليون باوند.
ويامل بايرن ميونيخ في ضم فيرمينيو ليكون الى جانب لاعب نادي مانشستر سيتي الالماني ليروي ساني، الذي يعد ابرز اللاعبين الذين يرغب الفريق البفاري بضمهم خلال الفترة القادمة من فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
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