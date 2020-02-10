شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد يوم 17 فبراير للسفر إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه تحدد يوم 17 من الشهر الجاري موعدا للسفر إلى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة فريق الزمالك في السوبر المصري يوم 20 الشهر الجاري.

وأوضح عبد الحفيظ، أنه يجري التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتحديد برنامج الفريق التدريبي في الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

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وتلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب دعوة خاصة من مجلس أبوظبي الرياضي المُنظّم لبطولة السوبر المحلي لحضور المباراة المُرتقبة المُقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات باستاد محمد بن زايد بالإمارات بين الأهلي والزمالك ، ومن المقرر أن يتولى خالد الدرندلي رئاسة بعثة الفريق في الإمارات فيما سيسافر عدد كبير من أعضاء المجلس للإمارات لدعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة.

كان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لـ مباراة الأهلي والزمالك، واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة "بريزنتيشن" الراعي الرسمي للكرة المصرية ومجلس أبو ظبي الرياضي على إحياء الفنان محمد رمضان لحفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل انطلاق المباراة.

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة.