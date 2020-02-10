شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: الأهلي لم يناقش تأجيل قمة الدوري.. وجاهزون لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي لم يتلق أي خطابات من اتحاد الكرة بخصوص تأجيل لقاء الزمالك في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز والمحدد لها يوم 24 من الشهر الجاري.

وقال عبد الحفيظ، إن تأجيل لقاء الزمالك في الدوري لم يتم مناقشته من الأساس وفق ترتيبات الجهاز الفني لجدول الدوري المعلن من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

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وكان اتحاد الكرة قد أرسل خطاباً رسمياً إلى ناديى الأهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز، وذلك يوم24 فبراير الجارى، على أن تقام المباراة فى الساعة السابعة والنصف باستاد القاهرة، دون أى تأجيل للمباراة كما يتردد.

وجدد مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الجهات الأمنية خلال الساعات الأخيرة، من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة مباراة القمة بين ناديى الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع فى موعدها على استاد القاهرة، خاصة أن الموافقات لم تصل حتى الآن.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة مباراة القمة يوم 24 فبراير الجارى ليس مؤكداً، نظرا لعدم وصول الموافقات الأمنية على إقامة المباراة فى الموعد المحدد وعلى استاد القاهرة. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم أرسلوا خطابات إلى الأمن للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بمباراة القمة وكذلك مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر فى الفترة من 15 حتى 26 فبراير، إلا أن الموافقات الأمنية لم تصل حتى الآن.