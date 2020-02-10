شكرا لقرائتكم مكافآت خاصة للاعبى الزمالك للتتويج بالسوبر الأفريقي أمام الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى التونسى، التى ستقام يوم الجمعة القادمة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى.

ويستهل الزمالك، اليوم، الإثنين، التحضيرات لمواجهة الترجى التونسى، بعد غلق صفحة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفريق فوزًا صعبًا على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، التى أقيمت على ستاد الإسماعيلية، لينجح الأبيض فى مواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى هذا الموسم، حافظ الزمالك على مركزه فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما احتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 16 مباراة.

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وحرص مسؤولو الزمالك على تحفيز اللاعبين برصد مكافآت خاصة لتحقيق لقب السوبر الإفريقى الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003 وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الإفريقى كما تُمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال إفريقيا ذهابا وإياباً، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.

ويرتبط الزمالك بمجموعة من المنافسات المتتالية عقب مواجهة الترجى يستهلها بمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى بالإمارات حيث ستعود البعثة البيضاء من قطر يوم السبت المقبل، من أجل السفر إلى أبو ظبى يوم 17 من شهر فبراير الجارى لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى.