شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش .. فايلر يضع خطة فوز الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين في الخامسة مساء اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش.

ويحدد رينيه فايلر للاعبين خلال المحاضرة طريقة اللعب في مباراة اليوم، ويعلن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء طلائع الجيش.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر مغلق أمس الأحد استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء اليوم الاثنين في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز وتضم قائمة المباراة فى حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود متولي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – أحمد الشيخ – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – جيرالدو – محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – أليو بادجي

مواجهة اليوم بين الأهلى والطلائع هي المواجهة رقم 26، بعدما التقى الفريقان فى 25 مباراة سابقة شهدت نتائج متابينه وأن كان معظمها في مصلحة الفريق الأحمر .

الفوز كان من نصيب في الأهلى في 20 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.

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المباراة الأولى التى جمعت الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدورى الممتاز، فى أول ظهور للطلائع فى الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد بركات، لاعب الأهلى السابق، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين فى مطلع مايو الماضى وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 2-1.

نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك طلائع الجيش فى 52 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلى 12 هدفًا.

محمد بركات، نجم الأهلى السابق، كان صاحب أول أهداف الفريق فى شباك طلائع الجيش، بينما كان على معلول، ظهير أيسر الأهلى الحالى آخر من زار شباك طلائع الجيش.

عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، هو الهداف التاريخى للقاءات الأهلى وطلائع الجيش، بعدما نجح فى تسجيل سبعة أهداف فى شباك فريق الطلائع.

نجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة أمام طلائع الجيش فى 16 مباراة، بينما نجح الطلائع فى الخروج بشباك نظيفة فى مباراتين.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين؛ الأولى فى موسم 2006-2007، وسجل رباعية الأهلى حينها «فلافيو – محمد أبوتريكة (هدفين) – عماد متعب»، والثانية فى موسم 2014-2015.

والتقى الأهلى مع فريق طلائع الجيش فى مسابقة كأس مصر فى مباراة واحدة فى عام 2007 لحساب دور ربع نهائى البطولة، وكان الفوز من نصيب الأهلى بنتيجة 3-1.