شكرا لقرائتكم افتتاح الإصدار الثاني عشر لدبلومة فيفا اليوم بجامعة القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بحضور لفيف من الشخصيات العامة الرياضية و الإعلامية و قيادات جامعة القاهرة والمحاضرين المعتمدين في البرنامج، يفتتح اليوم الاثنين الإصدار الثاني عشر لبرنامج دبلومة الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية "دبلومة فيفا"، والتي تنظمها كلية التجارة جامعة القاهرة بالاشتراك مع المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يقام حفل الافتتاح تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور عميد كلية التجارة الدكتور محمد حسن عبد العظيم، ورولاند شافيون مدير CIES بسويسرا، والدكتور عمرو محب ممثل المركز الدولي للدراسات الرياضية بمصر، ولفيف من نجوم الرياضة والنقد الرياضى.

فيما، أكد الدكتور عمرو محب، أن البرنامج فى مصر يشهد تطور كبير على المستوى التعليمى حتى بات وجهة لعدد من النجوم والنجمات المتوهجين فى العمل الكروى والرياضى ويشاركون فى إدارة العديد من المؤسسات الكروية الكبيرة.

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أضاف عمرو محب أن البرنامج هذا العام ينال ثقة كبيرة لدى المسئولين فى سويسرا للنجاح الكبير في مصر بالمنافسة مع أكثر من 17 جامعة حول العالم ينظم فيها البرنامج التعليمي التابع للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتحدث مترجم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عنه أنه سيتوجه عقب انتهاء الافتتاح مباشرة للإنضمام الى المعسكر قبل خوض مباراة اليوم في الدوري المصري الممتاز، مشدداً على أن إدارة القلعة الحمراء تتفهم طبيعة عمله مع المركز السويسري التابع للفيفا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد قطب المدير التنفيذي للبرنامج أن هناك اتجاه قوي لتقديم نسخة هي الأفضل في تاريخ الدبلومة مشدداً على ان cies وجامعة القاهرة حريصان على توفير محاضرين لديهم خبرات كبيرة من الخارج يكون لديهم القدرة على نقل الخبرات للكوادر المصرية والعربية.

وقال نصر أحمد خليل المدير التنفيذي لمركز الدراسات التجارية بجامعة القاهرة ان الجامعة توفر كاف سبل نجاح الدبلومة للدارسين أو المتخصصين الذين يقدمون خبراتهم للدفعة بالكامل.