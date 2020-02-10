شكرا لقرائتكم مفاجأة.. حسام البدري وراء رحيل إكرامي عن الأهلي نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة كان على تواصل خلال الفترة الماضية مع حارس مرمى الأهلي شريف إكرامي لتقديم الدعم والمساندة له، بعد ابتعاد الحارس عن المشاركة في السنتين الأخيرتين مع القلعة الحمراء.

وأصدر إكرامي قبل أيام، بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، موضحا أنه لم يكن هنالك أي خيار غير ضرورة البحث عن مكان اخر يتواجد فيه داخل الملعب، لافتًا إلى أن قراره يقبله ويدعمه العقل ويرفضه بشده القلب، خاصة أن الأمر يتعلق بالنادي الأهلي وجمهوره، لكن رغبته الجامحة في المشاركة داخل الملعب قبل فوات الأوان، حالت دون استمراره أكثر من ذلك على دكة البدلاء".

وقال المصدر أن البدري طالب إكرامي بالبحث عن تجربة جديدة تضمن له المشاركة كونه حارس كبير ومازال لديه القدرة على العطاء، وأن ذلك سيرفع من أسهم انضمام الحارس لصفوف المنتخب الوطني خلال رحلته في تصفيات كاس العالم والتي تنطلق في أكتوبر المطلق.

البدري شدً من آزر إكرامي وطالبه بالرحيل عن الأهلي في ظل استحالة مشاركته على حساب محمد الشناوي، خاصة أنه مازال قادرا على العطاء موسمين أو أكثر على أقل تقدير، وأن المنتخب بحاجة لخبراته في الفترة المقبلة بجانب بعض العناصر المميزة.

الغريب أن علاقة إكرامي والبدري شهدت توترا كبيرا في نهاية ولاية الأخير مع الأهلي، والتي شهدت الاعتماد على محمد الشناوي بشكل أساسي، خاصة بعد الخطأ الكبير لإكرامي في مباراة ربع النهائي الأفريقي امام الترجي، وهي البطولة التي خسرها الأهلي في النهائي أمام الوداد بنسخة 2017.

واعتمد البدري خلال معسكر المنتخب الأخير والذي تخلله مواجهة جزر القمر في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021 بالكاميرون، على ثلاثة حراس مرمى هم محمد الشناوي، ومحمد عواد الذي تراجع مستواه مع الزمالك مؤخرا، ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

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وتلقي شريف اكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عرضاً جاد من أحد أندية الدوري السعودي للانتقال له خلال انتقالات الصيف المقبلة لينضم العرض السعودي للأندية إلى تلقاها الحارس الدولي من عدة أندية محلية وخارجية خلال الأيام الماضية وتحديداً عقب إعلانه الرحيل من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

ولا يشارك شارك شريف إكرامى مع الأهلى منذ فترة طويلة كما أن النادى لم يُجدد عقده حتى الآن رغم أنه ينتهى بعد أشهر قليلة، الأمر الذى جعل الحارس الدولى يُعلن الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.