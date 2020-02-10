شكرا لقرائتكم تعرف على موقف رمضان صبحي من المشاركة مع الأهلي في السوبر أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم رمضان صبحي، لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجاري، وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيا، مشيرا إلى أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام في التدريبات الجماعية هي التي ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم ٢٠ فبراير الجاري.

ويتواصل غياب رمضان صبحى عن مباريات الأهلي حيث سيغيب عن مباراتى فريقه المُقبلتين فى بطولة الدورى أمام طلائع الجيش اليوم، الاثنين، بالجولة السابعة عشرة، ويوم 14 فبراير أمام المصرى فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخراً.

Advertisements

وتعرض رمضان صبحى تعرض لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا وعلاجيا طوال الفترة الماضية وشارك فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن إحساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات.

ومن المقرر أن يواصل رمضان صبحى البرنامج التأهيلى خلال الفترة الماضية على أن يعود للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجارى ، ويرفض الجهاز الطبى للأهلى التسرّع فى عودة رمضان صبحى للتدريبات الجماعية والمباريات لأن إصابات الخلفية قد تتفاقم وتتجدد إذا لم يؤدى اللاعب البرنامج التأهيلى بشكل سليم 100 %، لذا فضّل الجهازين الفنى والطبى تجهيز اللاعب بشكل جيد للارتباطات المهمة المقبلة وخاصة مباراتى السوبر أمام الزمالك ومن بعدها مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 28 أو 29 فبراير و6 أو 7 مارس المقبل فى ذهاب وإياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.