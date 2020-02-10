شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يسافر إلى الإمارات 17 فبراير لمواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أنه تحدد يوم 17 من الشهر الجارى موعداً للسفر إلى الإمارات؛ استعداداً لمواجهة فريق الزمالك فى السوبر المصرى يوم 20 الشهر الجارى، وأوضح أنه يجرى التنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لتحديد برنامج الفريق التدريبى فى الإمارات.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدورى الممتاز.

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وتلقى مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، دعوة خاصة من مجلس أبوظبى الرياضى المُنظّم لبطولة السوبر المحلي لحضور المباراة المُرتقبة المُقرر لها 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد بالإمارات بين الأهلى والزمالك، ومن المقرر أن يتولى خالد الدرندلى رئاسة بعثة الفريق فى الإمارات، فيما سيسافر عدد كبير من أعضاء المجلس للإمارات لدعم الفريق فى هذه المباراة المرتقبة.

وكان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبى على حضور 27 ألف مشجع لـ مباراة الأهلى والزمالك، واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة "بريزنتيشن" الراعى الرسمى للكرة المصرية ومجلس أبو ظبى الرياضى على إحياء الفنان محمد رمضان حفل افتتاح مباراة السوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات، والتى تجمع الأهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى قبل انطلاق المباراة.

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر صرف 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلى، و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة.