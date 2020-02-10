شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حسام البدرى وراء رحيل إكرامى عن الأهلي نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى أن حسام البدرى، المدير الفنى للفراعنة، كان على تواصل خلال الفترة الماضية مع حارس مرمى الأهلى شريف إكرامى لتقديم الدعم والمساندة له، بعد ابتعاد الحارس عن المشاركة فى السنتين الأخيرتين مع القلعة الحمراء.

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وأصدر إكرامى قبل أيام بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، نظراً لعدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق، موضحاً أنه لم يكن هناك أى خيار غير ضرورة البحث عن مكان آخر يتواجد فيه داخل الملعب، لافتًا إلى أن قراره يقبله ويدعمه العقل ويرفضه بشده القلب، خاصة أن الأمر يتعلق بالنادى الأهلى وجمهوره، لكن رغبته فى المشاركة داخل الملعب قبل فوات الأوان حالت دون استمراره أكثر من ذلك على دكة البدلاء.

واعتمد البدرى خلال معسكر المنتخب الأخير والذى تخلله مواجهة جزر القمر فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021 بالكاميرون على ثلاثة حراس مرمى هم محمد الشناوى، ومحمد عواد الذى تراجع مستواه مع الزمالك مؤخرا، ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

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وتلقى شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى عرضاً جاداً من أحد أندية الدورى السعودى للانتقال له خلال انتقالات الصيف المقبلة لينضم العرض السعودى للأندية إلى تلقاها الحارس الدولى من عدة أندية محلية وخارجية خلال الأيام الماضية، وتحديداً عقب إعلانه الرحيل من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

ولم يشارك شارك شريف إكرامى مع الأهلى منذ فترة طويلة كما أن النادى لم يُجدد عقده حتى الآن رغم أنه ينتهى بعد أشهر قليلة، الأمر الذى جعل الحارس الدولى يُعلن الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.