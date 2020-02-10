شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتصدر دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة جدول ترتيب السوبر لكرة السلة، بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 80/73، بعد الجولة 12 ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، بينما أصبح رصيد الزمالك 17 نقطة فى المركز الخامس.

وانفرد الجزيرة بالمركز الثانى برصيد 22 نقطة بعد تغلبه على طلائع الجيش 88/54، ليصبح رصيد طلائع الجيش 13 نقطة فى المركز السابع.

بينما تراجع الأهلى للمركز الثالث بعد خسارته من سموحة 77/79، ليصل رصيده إلى 21 نقطة، بينما أصبح رصيد سموحة 17 نقطة فى المركز السادس بفارق المواجهات المباشرة مع الزمالك.

ويحتل سبورتنج المركز الرابع برصيد 18 نقطة بعد فوزه على مصر للتأمين 88/66، الذى يأتى فى المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

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وكانت مباريات الدورى أمس أسفرت عن فوز كل من الاتحاد وسموحة والجزيرة وسبورتنج مقابل خسارة الزمالك والأهلى والجيش والتأمين على الترتيب.

خسر لاعبو الأهلى أمام سموحة بنتيجة 77/79 وخسارة الزمالك من الاتحاد بنتيجة 80/73 وخسر التأمين من سبورتنج 66/ 80 بينما خسر الجيش من الجزيرة 88/54.

وافق اتحاد كرة السلة على مشاركة منتخب الرجال فى منافسات بطولة ويليام جونس التى تقام فى الفترة من 4 الى 12 يوليو بتايبيه الصينية، وأرسل اتحاد كرة السلة خطابا بالموافقة على المشاركة فى المنافسات، فى ظل الاستعداد لبطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتى تقام نوفمبر المقبل بالإسكندرية، والتى كان من المقرر إقامتها فبراير الجارى إلا أنه تم تأجيلها.

من ناحية أخرى يشارك منتخب السلة فى البطولة العربية التى تقام نهاية العام الجارى، ولم يتحدد موعد ومكان إقامتها بالتحديد فى إطار الاستعداد للتصفيات أيضا.