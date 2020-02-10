شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينفرد بكواليس البروفة الأخيرة لتطبيق الـVAR بالدورى المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا نعرف جيدا إن كانت المباراة التى خاضها منتخب الشباب أمس، الأحد، أمام فريق جرين هيلز المغمور هى تجربة ودية لتطبيق واختبار تقنية الـ (VAR) لأول مرة فى تاريخ المنتخبات الوطنية، أم أنها كانت تجربة ودية لاختبار وقياس مستوى اللاعبين الجدد فى المنتخب والذين استدعاهم ربيع ياسين المدير الفنى لشباب الفراعنة، من تجاربهم الاحترافية فى أماكن عدة منها تركيا والإمارات قبل السفر للسعودية والمشاركة فى كأس العرب للشباب.

وعلم سوبر كورة بموعد المباراة وبنية تطبيق تقنية الفيديو المساعد (VAR) فيها من مصادر خاصة جدا، حيث فرض مسئولو المنتخب، وكذلك مسئولى لجنة التحكيم فى اتحاد الكرة، سرية كبيرة على بروفة اختبار التقنية مع المنتخبات الوطنية للمرة الأولى.

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بالمعاينة الأولية لمسرح المباراة التى خاضها ربيع ياسين بالتشكيل الاحتياطي، وجدنا 6 كاميرات تصوير ترصد اللاعبين فى المباراة، وتوزعت الكاميرات بواقع كاميرا خلف كل مرمى وكاميرتين فى كل جانب من أجناب الملعب.

خلف السور الحديدى للملعب الفرعى باستاد القاهرة اصطفت سيارات الدعم الفنى الخاصة بالتقنية، وفيها عدد من شاشات العرض والمحكمين، وكان على رأسهم الخبير الإنجليزى برناردو مندوب الفيفا والمشرف على تطبيق التقنية فى الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

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