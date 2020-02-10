شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الليلة.. الأهلي يسعى للفوز رقم 21 والطلائع يبحث عن أول انتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم فارق الإمكانيات الفنية بين الفريقين إلا أن مواجهة الأهلى وطلائع الجيش اليوم تحظى باهتمام ومتابعة الكثيرين، فالأحمر يرغب فى مواصلة الأرقام القياسية، كما يتطلع الطلائع لتحقيق أول فوز أمام الأهلي.

مواجهات الأهلى وطلائع الجيش تحمل العديد من الأرقام والإحصائيات المهمة، التى نرصدها فى السطور التالية، قبل مواجهة الفريقين فى السابعة والنصف مساء اليوم، فى إطار منافسات الأسبوع الـ17 من بطولة الدورى الممتاز، وتحمل مواجهة الليلة الرقم 26، بعدما التقى الفريقان فى 25 مباراة سابقة.

حقق الأهلى الفوز فى 20 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.

المباراة الأولى التى جمعت الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدورى الممتاز، فى أول ظهور للطلائع فى الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد بركات، لاعب الأهلى السابق، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين فى مطلع مايو الماضى وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 2-1.

نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك طلائع الجيش فى 52 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلى 12 هدفًا.

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محمد بركات، نجم الأهلى السابق، كان صاحب أول أهداف الفريق فى شباك طلائع الجيش، بينما كان على معلول، ظهير أيسر الأهلى الحالى آخر من زار شباك طلائع الجيش.

عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، هو الهداف التاريخى للقاءات الأهلى وطلائع الجيش، بعدما نجح فى تسجيل سبعة أهداف فى شباك فريق الطلائع.

نجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة أمام طلائع الجيش فى 16 مباراة، بينما نجح الطلائع فى الخروج بشباك نظيفة فى مباراتين.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين؛ الأولى فى موسم 2006-2007، وسجل رباعية الأهلى حينها «فلافيو – محمد أبوتريكة (هدفين) – عماد متعب»، والثانية فى موسم 2014-2015.

والتقى الأهلى مع فريق طلائع الجيش فى مسابقة كأس مصر فى مباراة واحدة فى عام 2007 لحساب دور ربع نهائى البطولة، وكان الفوز من نصيب الأهلى بنتيجة 3-1.