شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتقدم 27 مركزاً فى التصنيف العالمى للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد صفوت لاعب وادى دجلة تحطيم الأرقام القياسية فى مسيرته الاحترافية بالتنس، وتقدم اللاعب 27 مركزاً فى التصنيف العالمى للعبة الصادر اليوم عن الاتحاد الدولى ليصل إلى المركز رقم 130 على العالم، محققاً أفضل تصنيف يصل إليه صاحب الـ29 عاماً عبر مسيرته الاحترافية.

أحرز صفوت هذا التقدم بعد تتويجه أمس ببطولة لاونسيستون الأسترالية وهى ضمن سلسلة بطولات التحدى الـ تشالنجر، بعد تغلبه على المصنف الأول للبطولة الأسترالى أليكس بولت المصنف 151 عالميا، ليحصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه والثانية لمصر بعد 24 عاماً من الغياب.

محمد صفوت كان قد تقدم 16 مركزاً فى التصنيف العالمى الماضى لمحترفى التنس، المركز الـ 157 عالمياً، بعد تأهله التاريخى إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتى ودعها من الدور الأول، وجاء تقدم صفوت بعدما احتل المركز الـ 173 عالميا.

وكان تواجد محمد صفوت فى الدور الرئيسى لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا فى الموسم الجاري، حيث عاد العلم المصرى للظهور فى البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما وتأهل اللاعب لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما توّج بالميدالية الذهبية فئة الفردى بدورى الألعاب الأفريقية الأخيرة التى استضافتها المغرب وكان إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد الحالى، آخر لاعب يمثّل مصر فى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث حقق ذلك الأمر مرتين عامى 1971، 1979.

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ويبحث محمد صفوت عن مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية لفتح صفحة جديدة فى تاريخ التنس المصرى ووضعه على المسار الصحيح على المستوى الدولى.

محمد صفوت