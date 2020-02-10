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شكرا لقرائتكم خبر عن عطيف: الأهلي و السد الأصعب أسيوياً و النصر الأصعب محلياً والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
تحدث خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله عطيف عن المنافس الأصعب أسيوياً و الأصعب محلياً أيضاً.
وتحدث اللاعب عن مشوار فريقه في دوري أبطال اسيا الموسم الماضي و الذي توج به الزعيم.
و أشار اللاعب إلي أن الأهلي و السد هما الأصعب اسيوياً من حيث المنافسة، أما النصر فهو الأصعب محلياً.
ويستهد الهلال لاستهلال مشواره في دوري أبطال اسيا اليوم في الجولة الأولي من دور المجموعات بمواجهة شهر خودرو الإيراني.
وأكد عطيف في تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد أن مباراة السد كانت صعبة للغاية و أن اللاعيبين هم من صعبوا الأمور على أنقسهم.
وتابع:" كنت أشعر من بداية البطولة و خاصةً مع بداية دور الستة عشر بأن اللقب قريب منا للغاية".
وأردف:" كنت أتحدث مع جانج هيون سو بحكم لعبه في الدوري الياباني، وقال لي أنه إذا وصلنا إلي النهائي أمام فريق ياباني سوف أخبركم كيف نفوز عليهم".
وأكد على أنه اللحظة الأقوي التي شعر بقرب اللقب فيها هي عند إحرازهم الهدف الأول في مباراة الإياب للدور النهائي.
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