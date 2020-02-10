شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي: مشاركتي وجهة نظر فنية.. وهدفنا التتويج بالسوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مصطفى فتحي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي، أمس، مشيرًا إلى أنه ليست لديه أي مشكلة بخصوص المشاركة سواء بشكل مستمر أو على فترات.

وأضاف «فتحي» أن المشاركة في المباريات تعتبر وجهة نظر المدير الفني وهو يقدرها، موضحًا أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه، وإثبات نفسه بأفضل ما يكون بعد العودة من الإصابة الطويلة.

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وأوضح لاعب الزمالك: «نركز في مباراة السوبر الأفريقي جيدًا، وعازمون على الفوز وحصد اللقب، مشددا على أن الزمالك يأخذ اهدافه خطوة بخطوة، والبداية مع السوبر أمام الترجي».

وعن بطولة الدوري، أشار مصطفى فتحى إلى أن اللقب لا يزال في الملعب، وسنبذل كل الجهد للمنافسة عليه.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي مساء اليوم بالإسماعيلية بهدفين لهدف في الجولة الـ 17 للدوري الممتاز.