شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات ساخنة اليوم بالدوري الممتاز.. الأهلي يستضيف طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الاثنين 10 فبراير، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

حيث يستضيف طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، فريق إنبي في مواجهة صعبة للفريقين، خصوصا أن كلا منهما يسعى لاقتناص النقاط الثلاث، لتدعيم موقفه بالمسابقة سواء بالهروب من شبح الهبوط بالنسبة لطنطا أو اللحاق بالمربع الذهبى بالنسبة لإنبي.

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يدخل أبناء السيد البدوي المباراة في المركز السابع عشر بـ14 نقطة بينما يحتل اإنبي المركز السابع بـ23 نقطة.

ويحل عند الخامسة مساء وادي دجلة ضيفا على المصري، في لقاء متكافئ.

يدخل أبناء بورسعيد المباراة وهم في المركز الثالث عشر بـ17 نقطة، ويسعى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، للعودة لبورسعيد بنقاط المباراة الثلاث لتحسين موقفه بالجدول، بينما يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، ويأمل تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق، في استعادة ذاكرة الانتصارات بعد تعرض الفريق للهزيمة الجولة الماضية.

وتختتم مباريات اليوم، عند السابعة والنصف بلقاء يجمع الأهلي مع طلائع الجيش، على استاد القاهرة، ويدخل الفريقان المباراة وهدفهما نقاط المباراة، حيث يحتل الأهلي المركز الأول بـ39 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في 13 مباراة ويرغب في مواصلة مسيرة الانتصارات، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر بـ15 نقطة ويأمل في تحسين موقفه بالجدول.