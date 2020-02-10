شكرا لقرائتكم خبر عن 7 «ريمونتادا» مثيرة للزمالك على حساب الإسماعيلي بتاريخ مواجهات الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من قلب الطاولة على الإسماعيلي، وانتزاع انتصار ثمين على حسابه بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الجولة الـ 17 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك حوّل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية، في «ريمونتادا» قوية لأصحاب الرداء الأبيض من قلب ملعب الإسماعيلية.

ونستعرض في التقرير التالي أشهر 7 «ريمونتادا» منحت الزمالك الفوز في مواجهاته أمام الإسماعيلي..

في لقاء الجولة الـ18 لموسم 1979-1980 للدوري الممتاز، يتقدم خالد القماش للإسماعيلي بعد 15 دقيقة من إطلاق صافرة البداية قبل أن يسجل الزمالك ثلاثة أهداف متتالية ويضيق الدراويش الفارق قبل النهاية لينتصر الفارس الأبيض بنتيجة 3/2.

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مباراة الدور الثاني للدوري موسم 1988-1989 جاءت مثيرة للغاية وشهدت 7 أهداف، حيث كان المبادرة من خلال فوزي جمال نجم الدراويش بعد 8 دقائق من انطلاق المباراة قبل أن يتمكن الزمالك من إنهائها بنتيجة 4/3 .

«ريمونتادا» مميزة للزمالك في لقاء الدور الثاني لموسم 1994-1995، فتمكن أبناء زامورا من قلب تأخرهم بهدف سجله المدفعجي حمزة الجمل للفوز بهدفي محمد صبري وأيمن منصور.

وفي مباراة الدور الأول بالدوري موسم 2004-2005 يعود الزمالك من بعيد عقب التأخر بهدف عمر جمال نجم الإسماعيلي، حيث يقود الثنائي جمال حمزة وووليد صلاح عبداللطيف عودة فريق ميت عقبة بتسجيلهما هدفي الفوز.

لقاء الدور الأول لموسم 2010-2011 يفاجئ عبد الله السعيد الجميع ويتقدم للدراويش في قلب ملعب القاهرة، وعقب مباراة مثيرة تمكن الزمالك من اقتناص النقاط الثلاث والفوز بنتيجة 3/2.

ويتقدم أحمد خيري، نجم خط وسط الإسماعيلي، بهدف في شباك الزمالك، إلا أن «ريمونتادا» قوية للزمالك تمنحه الانتصار بهدفي أحمد حسن ومحمد إبراهيم في لقاء الدور الثاني لموسم 2012-2013.

وتتواصل عودة الزمالك في مواجهة الإسماعيلي بلقاء الأمس ويُحول أبناء زامور تأخرهم بهدف أمام الدراويش إلى الانتصار بقدمي يوسف أوباما ومحمود علاء بمنافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز في الموسم الجاري.