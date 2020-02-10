شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

وأحرز سامي فريوي هدف المباراة الوحيد لصالح مولودية الجزائر، في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا من أجل التأهل.

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وتأهل الرجاء وفقًا لهذه النتيجة من أجل مواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة.

ويقام لقاء الذهاب في الإسماعيلي يوم 16 فبراير الجاري، على أن يكون لقاء العودة على ملعب الرجاء في 15 مارس المقبل.

وكان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف.