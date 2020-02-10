شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو»: هذا الموسم هو الأسوأ في تاريخ التحكيم المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام «ميدو»، نجم فريق الزمالك الأسبق، والمدير الفني السابق لفريق مصر للمقاصة: «هذا الموسم هو أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري، عدد القرارات التحكيمية الخاطئة الحاسمة لنتائج المباريات قياسي قياسا بالسابق، أتوقع قرارا من اللجنة المنوطة بإدارة الكرة بإحداث تغييرات جذرية في لجنة الحكام».

وتابع في حسابها على «تويتر»: «اللجنة الخماسية، بقيادة عمرو الجنايني، تدير الكرة المصرية بحرفية شديدة حتى الآن، والتحكيم يفسد كل الأشياء الإيجابية التي يفعلوها في الفترة السابقة، يجب أن يكون هناك تغيير تشعر به الجماهير فورا بداية من الدور الثاني».

وأضاف «ميدو»: «يجب ألا تنتظر اللجنة الخماسية تقنية الفيديو فقط لمساعدة الحكام.. الحكام يتعاملون بتعالٍ شديد جدا مع اللاعبين ومع المدربين ويتحدثون مع الجميع بأسلوب غير لائق، وهذا يجب أن يتغير فورا!!».