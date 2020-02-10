شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا الدورى من المدربين المحليين يتزايدون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتفع عدد ضحايا الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم من المدربين والأجهزة الفنية للأندية للرقم 11 بعد رحيل عبدالناصر محمد عن تدريب إف سى مصر قبل أيام قليلة، بعد تراجع نتائج الفريق ذى الوجه الجديد على دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الحالى.

ومن ضمن أحد عشر مدربا رحلوا عن القيادة الفنية لأنديتهم منذ مطلع الموسم الجارى من المسابقة، هناك 6 مدربين وطنيين، وثلاثة منهم سبق أن تناوبوا على تدريب الزمالك على رأسهم حسام حسن الذى قضى ولايتين له فى الولاية الفنية للزمالك، حيث رحل حسام عن مهمته مع سموحة مقدماً اعتذاره لإدارة النادى السكندرى، كذلك أحمد حسام ميدو، الذى خاض هو الآخر مهمتين مع الزمالك فى موسمى 2013-2014 و2015-2016، حيث أعلن نادى مصر المقاصة نهاية رحلته مع الفريق الفيومى، وأخيراً رحل طارق يحيى، أحد أبناء الزمالك وواحد ممن استعانت به إدارة النادى لقيادة الفريق الأول فنياً فى عدة مناسبات سابقة بشكل مؤقت، حيث غادر يحيى أبواب الفريق العسكرى طلائع الجيش بعدما تسلم المهمة خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، بينما رحل كل من عبدالناصر محمد عن إف سى مصر، وأدهم السلحدار الذى عاد لمنصب المدرب العام بعد ولاية مؤقتة قصيرة مع الدراويش.

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وفى المقابل رحل عن الدورى الممتاز واحد من أبناء النادى الأهلى، هو على ماهر، وذلك عن قيادته لفريق نادى إنبى مطلع الموسم الجارى.

ويعتبر فريق طلائع الجيش هو الأكثر تغييرا للأجهزة الفنية هذا الموسم، حيث استعان بـ3 أجهزة فنية، فتولى تدريبه كل من البرازيلى فارياس مع بداية الموسم ثم رحيله وإسناد المهمة للوطنى طارق يحيى، قبل إعلان عبدالحميد بسيونى مديراً فنياً للفريق فى الوقت الحالى، كذلك الإسماعيلى الذى تناوب على تدريبه ثلاثة مدربين أيضاً بدايةً من الصربى مودراج يسيتش، ثم قيادة فنية من أبناء النادى لأدهم السلحدار قبل أن يستقر مجلس الدراويش على تعيين الفرنسى ديدييه جوميز المدير الفنى الحالى للفريق.

بينما حافظت 8 أندية فى الدورى الممتاز هذا الموسم على استقرارها الفنى دون أى تغيير، وهم الأهلى باستمرار السويسرى فايلر فى مهمته كذلك عماد النحاس فى قيادة المقاولون وأيمن المزين مع طنطا وإيهاب جلال مع المصرى البورسعيدى عقب رفض استقالته من قبل إدارة النادى، كما استمر كل من مختار مختار فى قيادة الإنتاج وطارق العشرى فى ولايته للحرس وطلعت يوسف مع الاتحاد السكندرى ومجدى عبدالعاطى فى تدريب أسوان بعد عدوله أكثر من مرة عن قرار رحيله.