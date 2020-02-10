شكرا لقرائتكم خبر عن ملوك ركلات الجزاء فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر البوركينى سعيدو سنبورى، نجم خط وسط فريق النادى المصرى البورسعيدى قائمة هدافى ركلات الجزاء فى الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2019-2020.

وسجل سنبورى 4 أهداف للفريق البورسعيدى من 4 ركلات جزاء تصدى لها منذ انطلاق الموسم بنسبة نجاح بلغت 100%، دون إهدار أى ركلة.

ويأتى فى المركز الثانى من حيث التهديف من ركلات الجزاء فى الموسم الجارى كل من عبدالله السعيد، الذى يتصدر قمة هدافى المسابقة بشكل عام، حيث سجل من 3 ركلات تصدى لها مع بيراميدز، كذلك محمود علاء، نجم دفاع الزمالك والذى سجل أيضاً من الركلات الثلاث التى سددها، بالإضافة لمعاذ الحناوى مدافع الإنتاج الحربى صاحب الأهداف الثلاثة ونسبة النجاح 100%.

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ويأتى على معلول، الظهير الأيسر التونسى فى المرتبة الثالثة من بين هدافى ركلات الجزاء فى المسابقة المصرية هذا الموسم، بعدما نجح فى تسجيل هدفين من ركلتين تصدى لهما، ومعه كل من عبدالرحمن الدح لاعب طنطا وأحمد رفعت جناح الاتحاد السكندرى وأحمد الشيخ مهاجم إف سى مصر وعمرو موسى متوسط ميدان المصرى برصيد هدفين من ركلتين.

أما عن اللاعبين المسجلين لهدفين من أصل 3 ركلات جزاء فتصدوا لتسديدها، فيأتى ثنائى المقاصة ميدو جابر وصلاح أمين، حيث أخفق كل منهما فى ركلة وحيدة ونجح فى تسجيل هدفين، بنسبة نجاح بلغت 67%.

أما مدافع المقاولون العرب الحالى والأهلى السابق محمد سمير، فهو اللاعب الوحيد من ضمن لاعبى المسابقة هذا الموسم الذى أهدر ركلتى جزاء منذ انطلاق منافساتها، فتصدى لتصويب 3 نجح فى واحدة فقط وأهدر اثنتين.

ويعتبر فريق مصر المقاصة هو أكثر الأندية التى احتسب لها ركلات جزاء فى الدورى هذا الموسم، حيث تحصل الفريق على 8 ركلات ونجح فى ترجمة 5 منها فقط إلى أهداف، ويليه فريق المصرى البورسعيدى صاحب أعلى معدل تهديفى من ركلات الجزاء، فاحتسب له 7 وسجل لاعبوه منها 7 أهداف، بينما يعد كل من الإسماعيلى وسموحة هما الأقل من حيث التحصل عليها فاحتسب لكل منهما ركلة وحيدة فقط ونجح الثنائى فى ترجمة كل منها إلى داخل الشباك.