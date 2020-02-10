شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت فى أسوان بعد الفوز على الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، صرف مكافأة إجادة للاعبى الفريق عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، وذلك بخلاف ما تنص عليه لائحة المكافآت، من أجل تحفيزهم ومواصلة النتائج الإيجابية والابتعاد تماما عن دائرة الخطر بعيدا عن صراع الهبوط للقسم الثانى. ووعد سليمان لاعبيه والجهاز الفنى بمضاعفة المكافآت المباريات المقبلة، فى حالة استمرار الانتصارات المتتالية والأداء الرجولى الذى ظهر فى آخر ثلاث مباريات والذى تكلل بالفوز على حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى.

وأعرب مجدى عبدالعاطى، المدير الفنى لأسوان عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندرى وتحقيق فريقه ثلاثة انتصارات متتالية قادت الفريق للنقطة الـ18 والابتعاد ولو مؤقتا عن شبح العودة للقسم الثانى. وقال عبدالعاطى: يجب أن أوجه الشكر للاعبين على الإصرار والفوز فى المباراة، خصوصًا بعد السيطرة على وسط ملعب فريق الاتحاد طوال المباراة.