الشارقة يقدم تذاكر مجانية للجمهور السعودي خلال لقاء التعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

اعلن نادي ​الشارقة الإماراتي​ تقديم تذاكر دخول مباراته في ​دوري أبطال آسيا​ أمام ​التعاون السعودي​ مجانا للجمهور السعودي .

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واكد النادي غبر حسابه على موقع "تويتر " ان هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والصداقة بين الأندية الإماراتية والسعودية ودعمًا لحضور الجمهور السعودي .

ويستضيف الفريق الإماراتي نظيره السعودي غدا في أولى مباريتهما ضمن المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2020.

كذلك قرر الشارقة فتح مدرجات ملعبه مجانا أمام مشجعي فريقه لدعمهم خلال اللقاء المرتقب أمام التعاون خاصة ان الفريق يعود للمشاركة في البطولة الآسيوية بعد غياب طويل منذ عام 2009.