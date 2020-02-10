البرازيل ترافق الارجنتين الى اولمبياد طوكيو 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 خطف ​المنتخب البرازيلي الاولمبي​ ثاني وآخر البطاقات المؤهلة ل​أولمبياد طوكيو 2020​ وذلك بعد تغلبه بثلاثة اهداف نظيفة على منتخب الأرجنتين في آخر مواجهات تصفيات أمريكا الجنوبية للمنتخبات دون 23 عاماً.

Advertisements وجاءت الاهداف الثلاثة عن طريق باولينيو ( هدفين د13 و 55 ) وماتيوس كونيا عند الدقيقة 30 من زمن اللقاء . وبهذا الفوز رفعت البرازيل رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثاني لترافق الارجنتين المتصدرة برصيد 6 نقاط و التي سبق ان حسمت بطاقة التأهل الاولى . واصبح عدد المتأهلين الى الاولمبياد 14 منتخبا ويتبقى بطاقتين بانتظار انتهاء تصفيات الكونكاكاف في آخر آذار /مارس المقبل .

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