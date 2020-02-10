صفقة ألمانية تتحكم في عودة كوتينيو لليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

لم يستبعد ليفربول الإنجليزي، فكرة إعادة ضم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو من جديد، حال فشله في إبرام صفقة ألمانية.



ويستهدف بطل أوروبا، التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني، البالغ من العمر 20 عامًا.

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ووفقًا لصحيفة "إكسبريس"، فإن ليفربول يواجه منافسة شرسة من مانشستر يونايتد وتشيلسي، من أجل ضم هافيرتز، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 77 مليون جنيه إسترليني.

وقدم هافيرتز مستويات مميزة مع باير ليفركوزن الموسم الماضي، بتسجيل 17 هدفًا وصناعة 3 آخرين، وسجل هذا الموسم 4 أهداف وصنع هدفين، وينتهي عقده في صيف 2022.

ونوهت الصحيفة أن ليفربول قد يُعيد كوتينيو المعار حاليًا لبايرن ميونخ من ناديه برشلونة، حال الفشل في ضم كاي هافيرتز، لتدعيم قوته الهجومية الضاربة.

ورحل كوتينيو عن صفوف ليفربول في 2018، تجاه برشلونة مقابل 145 مليون جنيه إسترليني، لكنه عانى في تقديم نفس المستويات المميزة التي قدمها في البريميرليج، ليرحل بعدها على سبيل الإعارة لبايرن ميونخ.