كاف يعين حكم السوبر الافريقي بين الزمالك والترجي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 اختار ​الاتحاد الإفريقي لكرة القدم​ طاقم حكام مباراة السوبر الافريقي بين الزمالك المصري والترجي التونسي المقرر اقلمتها في قطر يوم 14 شباط/فبراير الجاري.

Advertisements ويلعب الترجي المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا فيما يدخل الزمالك اللقاء بصفته حامل لقب كأس الكونفدرالية. وسيكون اللقاء بقيادة الحكم الجنوب افريقي ​فيكتور غوميز​ يعاونه كل من مواطنه زاكيلي سويلا كمساعد اول وسوري فاتسواني حكما مساعدا ثان من ليسوتو بينما اختير السنغالي ماجات نداي حكما رابعا. ويتكون طاقم تحكيم تقنية الفيديو المساعدة من الزامبي جاني سيكازوي، والجزائري مصطفى غربال والأنغولي جيرسون دوس سانتوس.

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