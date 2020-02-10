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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصقري يستقيل من منصبه في اتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
تقدم صالح الصقري مدير الكرة باتحاد جدة السعودي، باستقالته من منصب المشرف العام على كرة القدم بالنادي، وذلك لخلافات بينه وبين المدرب الهولندي تين كات.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن المدرب الهولندي طلب مغادرة الصقري، بعد أن تجاوز الأخير النظام الذي وضعه بمنح اللاعبين أذونات بدون العودة إليه.
وأضافت الصحيفة أن الصقري سمح لفواز القرني حارس مرمى الفريق، بمغادرة القصيم إلى الرياض ومنها إلى جدة، بخلاف بعثة الفريق التي غادرت مباشرة إلى جدة، وهو ما أثار غضب المدرب الهولندي.
وكان الصقري أيضا قد منح لاعبين آخرين أذونات مباشرة منه دون العودة للمدرب، وهو ما تسبب في مطالبة تين كات بمغادرته فريق العمل.
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