شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غروس : هدفنا احراز نقاط الوحدة في بداية مشوارنا الآسيوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 شدد السويسري ​كريستيان غروس​ المدير الفني للـ ​الأهلي السعودي​ على جهوزيتهم لمواجهة ​الوحدة الاماراتي​ اليوم في بداية مشوارهم ب​دوري ابطال آسيا​ مؤكدا ان هدفهم احراز نقاط المباراة كاملة .

Advertisements واشار غروس أن غياب المهاجم السوري ​عمر السومة​ لن يكون مؤثرا مشيرا إلى أنهم فريق محترف وعليهم عدم التأثر بالغيابات بل إيجاد البديل المناسب دائما. وأضاف انهم يخوضون جميع المباريات بحثا عن الفوز رغم الضغوطات والارهاق البدني خاصة عند اللعب كل 3 ايام مباراة . وتمنى في الختام ان يكون الفريق بنفس الروح القتالية التي خاضوا بها مباراتهم امام الاتفاق دوريا و استطاعوا العودة في النتيجة بعدما كانوا متأخرين .

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