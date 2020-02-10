شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش فى الدورى المصرى اليوم الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش



يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الاثنين، حينما يستضيف نظيره طلائع الجيش في الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، والتى يبحث خلالها الأحمرعن مواصلة رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية بعد ان حقق العلامة الكاملة بالفوز خلال 13 مواجهة خاضها حتى الآن، بينما يسعى الفريق العسكري إلى الخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل وضعه بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش



ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ17 للدوري.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش وتنقل قناتي أون سبورت وتايم سبورت مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها. الأهلي ضد طلائع الجيش

ويدخل الأهلي مباراته أمام طلائع الجيش منتشياً بعد فك عقدة بيراميدز بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، ونفس الحال للفريق العسكري الذى حقق فوزاً كبيرا على نادي مصر برباعية نظيفة في إطار مباريات الجولة ذاتها.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التحدث مع لاعبيه حول أهمية مباراة طلائع الجيش، طالباً من مواصلة الانتصارات المحلية حتى يكون ذلك خير استعداد لمباراة الزمالك في السوبر المحلي، ثم التفرغ لمواجهة صن دوانز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. الأهلي ضد طلائع الجيش

ورغم فارق الإمكانيات والقدرات الفنية بين لاعبي الفريقين إلا أن الأهلي يرفض نغمة "الفوارق" ويؤكد على احترامه التام لفريق الطلائع وهو ما أكده الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي تحدث عن قوة المنافس والطريقة الدفاعية الجيدة التي يلعب بها أمام الفريق الكبيرة تحديداً. ويستعيد الأهلى جهود رامي ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير في الدوري للإيقاف، فيما تبدو حظو السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق في المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده لتجديد جواز سفره ثم عودته أمس. Advertisements الأهلي ضد طلائع الجيش

ويخطط فايلر لتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003). وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلي فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005. موقف الأهلي فى جدول ترتيب الدورى المصرى

ويتربع الأهلى على عرش صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة ، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً. الأهلي ضد طلائع الجيش

على الجانب الآخر، يسعى طلائع الجيش إلى استغلال نشوة الانتصار الأخير أمام نادي مصر برباعية نظيفة، من أجل إيقاف مسيرة قطار الأهلي السريع في مسابقة الدوري بالموسم الحالي.

وحرص عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش على تحفيز لاعبيه من أجل الظهور بشكل جيد أمام الأهلي وتحقيق نتيجة إيجايبة.