شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الزمالك بطلا للسوبر المحلى على حساب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 10 فبراير 2017 ، توج نادى الزمالك بطلاً لكأس السوبر المحلى، بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 3/1 بضربات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التى جمعتهما على استاد محمد بن زايد، فى أبو ظبى بالإمارات.

قاد الأهلي في ذلك الوقت حسام البدري، وقابله محمد حلمي في الزمالك ، وعن سيناريو المباراة لعب الزمالك بحذر دفاعي، وكانت الأفضلية للأهلي، فيما جاءت أخطر فرص المباراة على الإطلاق للنيجيري جونيور أجايي الذي تسلم كرة عرضية أمام المرمى لكنه أخطأ في التعامل معها.

وفي ركلات الترجيح كانت الكلمة العليا للزمالك بنتيجة 3-1 بعدما أضاع مؤمن زكريا وصالح جمعة وحسام غالي للأهلي، وسجل أحمد حجازي، في المقابل سجل باسم مرسي واسامة إبراهيم وأحمد رفعت للفريق الأبيض.

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الأهلى بدأ اللقاء بتشكيل ضم، شريف إكرامى ، حسين السيد وأحمد حجازى وسعد سمير ومحمد هانى ، حسام عاشور وأحمد فتحى وعبد الله السعيد ووليد سليمان ، مؤمن زكريا والنيجيرى أجاى ، ويجلس حسام غالى على دكة البدلاء.

فيما ضم تشكيل الزمالك ، محمود جنش فى حراسة المرمى ، محمد ناصف وعلى جبر و محمود حمدى و أسامة إبراهيم ، طارق حامد و معروف يوسف و أحمد توفيق ، محمد إبراهيم و النيجيرى ستانلى و باسم مرسى.

وكان الأهلي أحرز لقب النسخة الأخيرة في الاسكندرية بفوزه على الزمالك 3-2، معززا رقمه القياسي باللقب الحادي عشر مقابل ثلاثة للزمالك.

وتقام مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى ، على استاد محمد بن زايد بحضور 37 ألف مشجع ،ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب مع تطبيق تقنية الفار خلال المباراة".