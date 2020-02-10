شكرا لقرائتكم محمد صفوت يتقدم 27 مركزا فى التصنيف العالمى للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل محمد صفوت لاعب وادي دجلة، تحطيم الأرقام القياسية في مسيرته الاحترافية بالتنس، حيث تقدم اللاعب 27 مركزاً في التصنيف العالمي للعبة الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي، ليصل إلى المركز رقم 130 على العالم، محققاً أفضل تصنيف يصل إليه صاحب الـ 29 عاماً عبر مسيرته الاحترافية.



محمد صفوت

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محمد صفوت كان قد تقدم 16 مركزاً فى التصنيف العالمى الماضي لمحترفى التنس، المركز الـ 157 عالمياً، بعد تأهله التاريخى إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتى ودعها من الدور الأول، وجاء تقدم صفوت بعدما احتل المركز الـ 173 عالميا.

وكان تواجد محمد صفوت فى الدور الرئيسى لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا فى الموسم الجاري، حيث عاد العلم المصرى للظهور فى البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما وتأهل اللاعب لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما توّج بالميدالية الذهبية فئة الفردى بدورى الألعاب الأفريقية الأخيرة التى استضافتها المغرب وكان إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد الحالى، آخر لاعب يمثّل مصر فى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث حقق ذلك الأمر مرتين عامى 1971، 1979.

ويبحث محمد صفوت عن مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية لفتح صفحة جديدة فى تاريخ التنس المصرى ووضعه على المسار الصحيح على المستوى الدولى.