شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع .. أجايى ومروان محسن يقودان الأهلي ضد طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش



استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على خوض مباراة طلائع الجيش فى الدوري، بنفس التشكيل الذى خاض به مباراة بيراميدز في الجولة السابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش



ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش في الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، والتى يبحث خلالها الأحمر عن مواصلة رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز خلال 13 مواجهة خاضها حتى الآن، بينما يسعى الفريق العسكري إلى الخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل وضعه بجدول الترتيب.

الأهلي ضد طلائع الجيش



ويفاضل فايلر بين محمود متولي ورامي ربيعة في خط الدفاع بجانب أيمن أشرف،وإن كانت النية تتجه لإراحة الثاني، رغم تأكد عودته لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير في الدوري للإيقاف، خصوصاً أن الفريق مقبل على مواجهات حاسمة خلال الفترة المقبلة أبرزها مواجهتى الزمالك على لقب السوبر المحلي،ثم مواجهة صن دوانز فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي ضد الجيش



ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

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محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأحمد فتحي ومحمود متولي أو رامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول في خط الدفاع، وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" في خط الوسط، وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن كمثلث هجومي.

الأهلي ضد طلائع الجيش



فيما تبدو حظو السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق في المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده أمس لتجديد جواز سفره وعودته أمس.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة متسلحاً بانتصاره الأخير على بيراميدز في الوقت القاتل بعد أن أستطاع الفريق أن يحول تأخره بهدف لفوز بهدفين في الثوانى الأخيرة من عمر مباراة الجولة السادسة عشرة للمسابقة ، في المقابل حقق الطلائع فوزاً عريضاً على نظيره نادى مصر برباعية دون رد في إطار مباريات نفس الجولة.

الأهلي ضد طلائع الجيش



وطلب فايلر من لاعبيه بخطف النقاط الثلاث لإنهاء مباريات الدوري بنجاح قبل التفرغ للسوبر المحلى أمام الزمالك ثم مواجهات ربع نهائي دوري الابطال الافريقى أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا.

الأهلي ضد طلائع الجيش



ويتربع الأهلي بهذه النتيجة على عرش الدوري المصري بلا منازع بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة ويمتلك 3 مباريات مؤجلة، ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ومازال في منطقة الصراع مع الهبوط، حيث إنه يبتعد عن نادي مصر صاحب المركز الأخيرة بأربع نقاط فقط.