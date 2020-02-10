شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش .. عمرو جمال يقود هجوم الفريق العسكرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش



استقر الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، في مواجهة يدخلها الفريق العسكري باحثاُ عن تحقيق نتيجة إيجابية تساهم فى تعديل موقفه فى جدول الترتيب، بينما يسعى الأحمر إلى استكمال رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية بعد أن فاز فى 13 مباراة خاضها حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش



ويستضيف فريق الأهلى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.



الأهلي ضد طلائع الجيش .. التشكيل المتوقع للفريق العسكري

ومن المتوقع أن يخوض طلائع الجيش مباراته ضد الأهلي بتشكيل مكون من :

محمد بسام فى حراسة المرمي، ومحمد السيسي وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف في خط الدفاع، ومهند لاشين وكيفين وأحمد زولا في خط الوسط، ومحمد شحاتة وناصر منسي وعمرو جمال كمثلث هجومي.

الأهلي ضد طلائع الجيش



ويسعى طلائع الجيش إلى استغلال نشوة الانتصار الأخير أمام نادي مصر برباعية نظيفة، من أجل إيقاف مسيرة قطار الأهلي السريع في مسابقة الدوري بالموسم الحالي.

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وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من خطورة ضياع التركيز فى الاوقات الأخيرة من المباريات حتى لايتعرض الفريق لضياع مجهوده بالكامل واستقبال أهداف مثلما تمكن المارد الأحمر من الفوز على بيراميدز.

الأهلي ضد طلائع الجيش



ويغيب عمار حمدى لاعب طلائع الجيش عن صفوف فريقه فى مباراة الأهلى تنفيذاً لبنود الإعارة مع القلعة الحمراء، بينما يشارك عمرو جمال وفقاً لاتفاق بين الناديين، فيما وصل المالى أبو بكر ديارا وأصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق.

الأهلي ضد طلائع الجيش

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ومازال في منطقة الصراع مع الهبوط، حيث إنه يبتعد عن نادي مصر صاحب المركز الأخيرة بأربع نقاط فقط،فيما يتربع الأهلي بهذه النتيجة على عرش الدوري المصري بلا منازع بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة ويمتلك 3 مباريات مؤجلة.