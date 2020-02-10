شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن تكرم منتخب اليد اليوم.. وهشام عباس يحيى الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم شركة بريزنتيشن ، برئاسة منتصر النبراوى، حفل تكريم لمنتخب مصر لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، بأحد فنادق التجمع الخامس، بحضور وزير الشباب الرياضة أشرف صبحى وممثل عن شركة we ورئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر وأعضاء مجلس الإدارة.

كما اتفق مسئولو شركة بريزنتيشن على إحياء النجم هشام عباس الحفل للاحتفاء بلاعبى منتخب مصر لكرة اليد الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 التى أقيمت فى تونس، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.

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ومن المنتظر أن يعقد مسئولو اتحاد اليد جلسة مع وزير الشباب والرياضة للوقوف على الخطة النهائية للإعداد لأولمبياد ريو دى جانيرو خلال المرحلة المقبلة .

خطة الإعداد التى سيتم طرحها على الوزير ستكون عقب الاجتماع الذى سيكون بين مسئولى الاتحاد والمدير الفنى الإسبانى لتحديد محاور خطة الإعداد والمعسكرات المطلوبة لتجهيز الفراعنة لأولمبياد طوكيو.

الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو سيتابع مباريات الدورى الممتاز لانتقاء العناصر الافضل لبحث امكانية ضمها مع المجموعة المتواجدة فى المعسكر خاصة أن هناك عناصر ظهرت بمستوى متميز من أجل المشاركة العالة فى الأولمبياد والبحث عن ميدالية أولمبية .