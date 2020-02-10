شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا للريشة الطائرة باستاد القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الاثنين، منافسات بطولة أفريقيا للريشة الطائرة التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجارى. ومن المنتظر أن يحضر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى افتتاح البطولة. ومن المقرر أن تقام البطولة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة، على أن تكون إقامة المنتخبات المشاركة فى أحد الفنادق القريبة من الاستاد.

وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبا هي: مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوى والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا.

وتضم قائمة المنتخب الوطنى المقرر مشاركتها فى منافسات البطولة كلا من: أحمد صلاح وأدهم حاتم ومحمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمود منتصر ومنير فايز فى منافسات فردى الرجال.

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كما تضم القائمة فى منافسات فردى السيدات كل من، ضحى هانى وهادية حسنى ونور يسرى وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد. ويشارك فى منافسات وزجى الرجال، أحمد صلاح ومعه أدهم حاتم، ومحمد مصطفى ومعه عبد الرحمن عبد الحكيم وأيضا محمود منتصر ومعه منير فايز.

وفى زوجى السيدات، هادية حسنى معها ضحى هاني، وجنا أشرف ومعها نور يسرى وأيضًا رحمة محمد ومعها هنا زاهر، وفى زوجى المختلط أحمد صلاح ومعه هادية حسني، وأدهم حاتم ومعه ضحى هانى وأخيرًا عبد الرحمن عبد الحكيم ومعه جنا أشرف.

من جهته أكد هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن البطولة تمثل أهمية كبرى للمنتخبات المشاركة، نظرًا لإدراجها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى كونها مؤهلة أيضا لبطولة العالم.

وشهدت الأيام الماضية بحث مسئولى الاتحاد عن حل أزمة حجوزات فندق إقامة الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا للفرق، حيث إن مصر حصلت على استضافة البطولة بعد منافسة شرسة مع كل من أوغندا، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس.