شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد بعد لقاء الإسماعيلى: سعدت برؤية فريقى السابق.. وساسى: محترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، عن سعادته برؤية أصدقائه وزملائه السابقين فى النادى الإسماعيلى، عقب مباراة القلعة البيضاء مع الدراويش، مقدما الشكر لكل العاملين داخل النادى على حسن الاستقبال، ومتمنيا التوفيق للقلعة الصفراء خلال الفترة القادمة.

وقال عواد، عبر حسابه على تويتر: "سعدت جداً برؤية فريقى السابق داخل النادى، قمت بمصافحة زملائى وكل العاملين داخل النادى، شكراً على الاستقبال من كل من ساندونى داخل النادى وكل التوفيق للفريق الفترة القادمة".





وتغلب الزمالك على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

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بهذه النتيجة، واصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

ويبدأ الزمالك بداية من الغد، التحضير لمواجهة الترجى التونسى، فى بطولة السوبر الإفريقى التى يشارك فيها الفريق الأبيض بصفته بطل الكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يشارك بها الترجى التونسى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا فى النسخة السابقة.

يُعد فوز الزمالك، أمس، على الإسماعيلى، هو الأول على ملعب الإسماعيلية منذ 13 عاما و4 أشهر و14 يومًا وبالتحديد منذ 4884 يومًا، عندما حقق الأبيض الفوز على الدراويش فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2006، فى المباراة التى أقيمت يوم 26 سبتمبر 2006، وفاز فيها الأبيض بهدف دون رد أحرزه مجدى عطوة تحت قيادة المدرب البرتغالى مانويل كاجودا، حيث فشل بعدها الزمالك فى تحقيق أى فوز على ملعب الإسماعيلية، رغم فوزه فى بعض المواسم ذهاب وعودة لكن المباريات كانت تقام فى السويس.