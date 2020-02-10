قصة صور.. الرياضيون و أبنائهم "نجوم السيلفى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص دائما نجوم الرياضة على إلتقاط الصور السيلفى مع أبنائهم و نشرها عبر صفحاتهم الشخصية على السوشيال ميديا لخلق نوع من التواصل بينهم وبين الجماهير.
و يرتبط نجوم الرياضة بعلاقة تأخذ شكل المرح و اللعب مع أبنائهم خاصة إن الأوقات التي يقضونها مع العائلة ضيقة للغاية في ظل الإرتباط بالمعسكرات و المباريات و حتى الأستوديوهات التحليلية للمباريات عقب الإعتزال .
ومن أبرز هؤلاء النجوم حازم إمام نجم الزمالك السابق الذى يحرص دائما على إلتقاط الصور السيلفى مع بناته هيا و تاليا و لولوه و أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة و نجله عادل و عصام الحضرى حارس منتخب مصر السابق و أبنته شاهندا التى نشر مؤخرا صورة تجمعه بها و علق " قلبى أنا " ، لا سيما و أن الحضرى ينشر دائما صور بأبناؤه بعيدا عن السيلفى ، حيث أنه لديه أيضا بنات بخلاف شاهندا و هم شدوى و شايان بالإضافة إلى نجله ياسين .
كما تضم قائمة النجوم اللذين ينشرون صور سيلفى بصحبة أبنائهم أيضا ، حارس مرمى الأهلى شريف إكرمى ، الذى حرص من قبل على نشر صور تجمعه بأبنه الأكبر ياسين و ابنته الصغرى أسيا و عمرو السولية و أبنته ليلى .
و يهتم كثيرا نجوم الرياضة بالجانب العائلى في حياتهم ، بالرغم من الصعوبات التي تواجههم في التواجد مع أسرهم ، وذلك بسبب مواعيد المباريات و السفر للمشاركة في البطولات الأفريقية أو المحلية .
و يرصد الخليج 365 لقطات توضح حب نجوم الرياضة لإلتقاط الصور السيلفى مع أبنائهم في الصور التالية :
شريف إكرامى و أبنته أسيا
عصام الحضرى و ابنته شاهندا
شريف إكرامى و أبنه ياسين
أحمد عادل أبنه دولا
عمرو السولية و أبنته ليلى
حازم إمام و أبنته هيا
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