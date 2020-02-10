شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك بطلا للسوبر المحلى على حساب الأهلى بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 10 فبراير 2017 توج نادى الزمالك بطلاً لكأس السوبر المحلى، بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 3/1 بضربات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التى جمعتهما باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات.

قاد الأهلى فى ذلك الوقت حسام البدرى، وقابله محمد حلمى فى الزمالك، وعن سيناريو المباراة لعب الزمالك بحذر دفاعى، وكانت الأفضلية للأهلي، فيما جاءت أخطر فرص المباراة على الإطلاق للنيجيرى جونيور أجايى الذى تسلم كرة عرضية أمام المرمى لكنه أخطأ فى التعامل معها.

وفى ركلات الترجيح كانت الكلمة العليا للزمالك بنتيجة 3-1 بعدما أضاع مؤمن زكريا وصالح جمعة وحسام غالى للأهلى، وسجل أحمد حجازى، فى المقابل سجل باسم مرسى واسامة إبراهيم وأحمد رفعت للفريق الأبيض.

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الأهلى بدأ اللقاء بتشكيل ضم كلا من: شريف إكرامى، حسين السيد وأحمد حجازى وسعد سمير ومحمد هانى، حسام عاشور وأحمد فتحى وعبد الله السعيد ووليد سليمان، مؤمن زكريا والنيجيرى أجاى، ويجلس حسام غالى على دكة البدلاء.

فيما ضم تشكيل الزمالك: محمود جنش فى حراسة المرمى، محمد ناصف وعلى جبر و محمود حمدى وأسامة إبراهيم، طارق حامد ومعروف يوسف وأحمد توفيق، محمد إبراهيم و النيجيرى ستانلى وباسم مرسى.

وكان الأهلى أحرز لقب النسخة الأخيرة فى الإسكندرية بفوزه على الزمالك 3-2، معززا رقمه القياسى باللقب الحادى عشر مقابل ثلاثة للزمالك.

وتقام مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى باستاد محمد بن زايد بحضور 37 ألف مشجع، ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب مع تطبيق تقنية الفار خلال المباراة.